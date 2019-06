Caso Palamara, incontri segreti e biglietti per le toghe da Claudio Lotito

Il caso Palamara si infittisce con l’abbandono di quattro giudici e la scoperta dei biglietti di Claudio Lotito. Ecco cosa sta succedendo

Un caso quello di Palamara destinato a protrarsi nel tempo, con numerose scoperte che emergono ogni giorno come i bigliettini di Claudio Lotito.

Gli incontri segreti del caso Palamara

Emergono novità mentre gli inquirenti vanno avanti ad indagare, su questo caso che ha sconvolto il mondo della magistratura.

Sarebbero stati scoperti incontri segreti per la strada, negli hotel e persino durante alcune cene con intercettazioni da parte della Guardia di Finanza, che raccontano tutto nell’informativa.

Sono emerse anche le intercettazioni di Roma, dal 9 al 16 maggio con l’incontro tra il magistrato con Luca Liotti e Cosimo Ferri con la partecipazione di Luigi Spina che si è autosospeso, insieme a Corrado Cartoni e Luigi Lepre.

I biglietti di Claudio Lotito

Come si evince anche da Il Messaggero, Claudio Lotito – Presidente della Lazio – viene coinvolto nelle trattative. Tra le varie intercettazioni, infatti si narra anche della tribuna d’onore in occasione di Lazio – Atalanta, per la partita del 15 maggio finale di Coppa Italia.

Durante l’interrogatorio Spina si è avvalso alla facoltà di non rispondere, bloccando così eventuali scoperte che potrebbero emergere ulteriormente. Nonostante tutto le indagini stanno andando avanti, con la Finanza che sta mettendo luce su un fatto di corruzione sempre del magistrato.

Questo nuovo episodio tratta della ristrutturazione della casa, con finanziamento da parte di Fabrizio Centofanti – già citato per i viaggi pagati a tutta la famiglia dal 2011 sino al 2017.