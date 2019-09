Caso Luigi Fumarola, dalla scomparsa al ritrovamento: “E’ stato ucciso”

Il caso di Luigi Fumarola ha lasciato tutti noi senza parole e dopo la scomparsa il suo ritrovamento, in un burrone in avanzato stato di decomposizione. Ora si indaga per omicidio

Che cosa è successo al ragazzo di Cosenza? Il caso di Luigi Fumarola è complicato ma per la Procura il giovane è stato vittima di un omicidio.

La storia del ragazzo scomparso a Cosenza

Il ragazzo di 25 anni era sparito i primi giorni di luglio dalla provincia di Cosenza – Bisignano – facendo perdere completamente le sue tracce. Per i genitori non si è mai trattato di un allontanamento volontario anche in considerazione del fatto che non avrebbe mai lasciato i suoi cani a casa – da soli.

Un testimone chiave racconta di averlo visto salire su una Audi 146 nera, il cui conducente è già stato ascoltato – per poi lasciare tutti senza tracce. I familiari in preda ad un totale smarrimento e paura, decidono di rivolgersi ad una medium – Renata in arte Elisa – che da indicazioni chiare dove trovare il corpo del giovane oramai privo di vita.

Proprio in quei luoghi indicati dalla donna, un parente era in giro per cercare dei funghi quando si imbatte in un cadavere in forte stato di decomposizione dentro una scarpata.

Il ritrovamento e le indagini per omicidio

Una conferma agghiacciante quella che arriva dai genitori e dalla sorella, che hanno riconosciuto nel cadavere il loro Luigi non solo per i vestiti ma anche per le spille che era solito indossare.

Sono stati disposti gli esami per autopsia e tossicologico, ma per la Procura si tratta di una morte violenta. La data della morte per ora viene ricollocata al 18 luglio ovvero il giorno della scomparsa e non si può per ora capire il motivo che possa aver spinto qualcuno ad ucciderlo.

Ora si indaga a 360° anche tra le sue conoscenze in Germania, visto che era appena tornato dopo aver lavorato li – ma non si esclude anche la vita sentimentale. Un ragazzo atletico, amante delle arti marziali e kickboxe – non tanto facile da sopraffare se non di sorpresa.