Caso Gregoretti, Matteo Salvini non sarà processato: “Il fatto non sussiste”

Per il gup Nunzio Sarpietro l’operato di Matteo Salvini è stato solo una “conseguenza legittima di insindacabili scelte politiche”.

La vicenda del caso Gregoretti risale al luglio 2019, quando l’allora Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, bloccò per 4 giorni lo sbarco di 131 migranti, tratti in salvo dalla nave Gregoretti.

La discesa dei migranti dalla nave restò in stallo per 4 giorni, perché il governo della Germania aveva segnalato la presenza di due scafisti tra le persone presenti sulla nave Gregoretti.

I migranti sarebbero rimasti a bordo di quella imbarcazione solo in attesa che si decidessero le loro destinazioni, ha sempre spiegato il leader della Lega.

“BASTA UNA SOLA PAROLA PRONUNCIATA DA CONTE PER SPIEGARE COSA È SUCCESSO. È LA PAROLA POI. FU IL PREMIER A DIRE I MIGRANTI PRIMA LI RICOLLOCHIAMO, POI AUTORIZZIAMO LO SBARCO”

aveva detto qualche tempo fa Matteo Salvini, riferendosi al ruolo dell’allora premier, Giuseppe Conte.

Sentenza di non luogo a procedere nei confronti di Matteo Salvini. E’ la decisione del Gup di Catania a conclusione dell’udienza che si è tenuta questa mattina per il caso Gregoretti.

In diretta da Catania: il giudice ha detto NO AL PROCESSO, perché il fatto non sussiste! Grazie a tutti! https://t.co/7E4iQXHilM

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 14, 2021