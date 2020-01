Nonostante sia stata una decisione di Salvini, sul Caso Gregoretti la Giunta delle immunità del Senato sottolinea coinvolgimento politico del Premier Conte, che nega qualsiasi responsabilità nella gestione dello sbarco – come si evince anche su TgCom



Infatti, la vicenda risale proprio al luglio 2019 quando era in vigore il Decreto “Sicurezza bis”, fortemente voluto dal ministro Salvini.

Da Firenze in occasione dell’apertura dell’anno accademico dell’Ateneo universitario il Premier Conte ha chiarito definitivamente la sua posizione:

“Mi è stato chiesto di lavorare per la redistribuzione. Poi la decisione specifica, se sbarcare, in quale momento, in quale ora, era competenza del ministro che l’ha rivendicata pubblicamente”,