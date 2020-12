Modellari invitavano le ragazze alle feste, una di queste sarebbe stata trovata nuda tra gli escrementi. La terribile testimonianza.

A raccontare ciò che accadeva alle feste di Genovese è stata una modella che ha svelato in diretta a Live-Non è la d’Urso come venivano scelte le ragazze da invitare e cosa accadeva davvero tra quelle mura.

Le feste di Genovese: cosa accadeva davvero?

Nel caso delle presunte violenze ai danni di due ragazze, una 18enne ed una 23enne, l’attenzione degli inquirenti è sullo stile di vita di Alberto Genovese, agli arresti dallo scorso 7 novembre.

Proprio attorno alle feste dell’imprenditore si concentra l’inchiesta e nelle ultime ore sono emerse ulteriori testimonianze.

Di particolare rilevanza quella rilasciata da una modella di nome Kristina all’ultima puntata della trasmissione di Barbara d’Urso.

La ragazza da quanto afferma lei stessa, avrebbe preso parte ad alcune delle famose feste di Genovese. Secondo il racconto di Kristina sarebbero stati i cosiddetti “modellari” ad invitare le ragazze, appunto modelle, alle feste.

“I modellari sono quei ragazzi che vanno per i casting e cercano ragazze che hanno bisogno di qualche cena perché la vita da modella non è così semplice”.

Secondo la ragazza le modelle, soprattutto quelle che avevano abitudine di fare uso di droghe, a causa della necessità di sostentarsi avrebbero accettato gli inviti dell’entourage di Genovese.

Alberto Genovese: cosa accadeva davvero alle sue feste?

La modella afferma di aver deciso di parlare perché nell’entourage di Genovese tutti sapevano ciò che accadeva ma nessuno aveva mai voluto esporsi.

Kristina ha dunque svelato cosa accadeva nelle famose feste, a cui lei stessa aveva partecipato fin dai 18 anni.

“Un modellaro mi aveva invitato.. Era giorno ma c’era già la cocaina e lui ha tentato un approccio con me. “

La ragazza nega di aver avuto mai rapporti con l’imprenditore che dal canto suo si comportava in modo molto “fisico” con le ragazze presenti.

“Si avvicinava a tutte le ragazze, ci ballava in modo spinto..Aveva la sindrome da sceicco, amava essere circondato da ragazze senza altri uomini.”

Agghiacciante testimonianza: “Una ragazza nuda tra i suoi escrementi”

Le feste di Genovese, non solo in Italia ma anche ad Ibiza dove l’uomo portava le ragazze con il suo jet privato, erano sempre all’insegna degli eccessi.

“C’era champagne e droga e anche io ne ho fatto uso”.

In un passaggio della sconvolgente intervista la ragazza ha raccontato in particolare di una festa ad Ibiza durante la quale Genovese si sarebbe accompagnato ad una ragazza per ben tre giorni.

Secondo il racconto l’uomo si sarebbe chiuso con la modella per tre giorni in camera. Ciò che videro quando finalmente la porta si aprì fu terribile come riporta anche Today:

“Era a letto, sporca di vomito e si era fatta la c***a addosso. Era in condizioni pietose, noi pensavamo fossero gli effetti della droga”.

La giovane venne subito soccorsa ed aiutata a riprendersi ma nonostante era chiaro che subì un trauma poiché smise di parlare e mostrò problemi di deambulazione ma non volle essere portata all’ospedale.

Kristina ammette di aver cominciato a porsi delle domande solo dopo aver saputo cosa è accaduto alla 18enne di Terrazza Sentimento, anche se la scena a cui ha assistito dice che non riuscirà mai a dimenticarla.

Le parole della modella sono state terribili, starà agli inquirenti valutare se l’ansia testimonianza può essere utile ai fini dell’indagine che ruota attorno alle due denunce di violenze per Alberto Genovese.