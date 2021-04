Caso Denise Pipitone, la rivelazione choc di Piera Maggio: “Anna Corona era infatuata di me”

S’ipotizza quindi una possibile riapertura del caso, mai ufficialmente archiviato, per far piena luce sulla scomparsa della piccola Denise Pipitone.

Era la mattina del primo settembre 2004 quando la piccola Denise Pipitone scomparve da Mazara del Vallo, piccolo comune nel Trapanese.

Quella mattina la bambina era a casa della nonna, quando, per seguire un cuginetto, svoltò l’angolo di casa e di lei si persero improvvisamente le tracce.

Immediate scattarono le ricerche, che si concentrarono sin da subito in ambito familiare.

Piera Maggio, mamma della piccola Denise, era sicura che la sua bambina non avrebbe mai seguito una persona che non conosceva.

Proprio durante il consueto appuntamento del mercoledì sera con la trasmissione in onda su Raitre, Chi l’ha visto?, Piera Maggio ha rilasciato importanti dichiarazioni, riguardo soprattutto i rapporti con Anna Corona, prima moglie di Pietro Pulizzi, suo marito e padre della piccola Denise.

Pulizzi aveva cominciato la sua relazione con Piera Maggio quando ormai il suo matrimonio con Anna Corona era finito e l’uomo già viveva da solo.

Da Anna, Pietro Pulizzi aveva avuto due figli: Alice e Jessica. Piera Maggio ha spiegato che più volte Jessica sarebbe passata davanti alla sua abitazione per minacciarla.

La mamma della piccola Denise non ha mai avuto dubbi sulla responsabilità di Anna Corona nella scomparsa della sua bambina.

“Non si è mai capito cosa volesse da me la signora Corona, non sono mai stata amica di questa persona. Io penso che lei fosse gelosa di me come persona, ma non solo per il suo matrimonio finito male. Ho sempre sostenuto che si fosse infatuata di me. È tutto scritto agli atti”.