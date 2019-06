Caso Ciatti, processo in Spagna: solo a chi ha sferrato il calcio mortale

Caso Ciatti, processo in Spagna: solo a chi ha sferrato il calcio...

Nuova luce sul caso Ciatti, il ragazzo italiano ucciso durante una aggressione in Spagna mentre era in discoteca. Ecco i dettagli del tragico evento

Il caso Ciatti va avanti con il processo per il suo omicidio dopo l’aggressione dentro la discoteca a Lloret de Mar. Cosa è successo?

La tragica morte di Niccolò Ciatti

Era il 12 agosto 2017 quando Niccolò, 22 anni di Scandicci, era in una discoteca a Lloret de Mar in Spagna – St. Trop.

Una vera e propria aggressione, dove il giovane viene pestato a morte davanti agli occhi di tutti che riprendono la scena, con un ultimo calcio in testa che firma il tragico epilogo per il giovane italiano.

I tre ceceni sono stati identificati dalle telecamere di sicurezza all’interno del locale e dai tanti filmati girati dagli smartphone, delle persone presenti quella sera in discoteca. Dopo il fatto sono stati fermati tutti, al fine di ricostruire il tragico evento e capire cosa fosse accaduto.

Il processo a chi sferrò il calcio in Spagna

Fu Rassoul Bissoultanov – lottatore di origine cecena che ha sferrato il colpo mortale alla giovane vittima, in carcere da allora mentre gli altri due complici erano stati fatti tornare a Strasburgo con l’obbligo di non allontanarsi.

Il processo verrà fatto solo per Bissoultanov e nessuna accusa è stata formalizzata per gli altri due ceceni, con alcune responsabilità penale per la discoteca: quella sera il numero dello staff di sicurezza era inferiore rispetto al numero delle persone presenti.

Presto verrà fissata la data del processo, che verrà svolto a Girona direttamente al tribunale.