Caso Bibbiano, “L’hanno presa e buttata in macchina”: la terribile testimonianza di una madre a Fuori dal Coro

La terribile testimonianza di una madre a Fuori dal Coro che racconta la sua disperazione, per il caso Bibbiano dopo che la figlia è stata portata via con la forza

Il caso Bibbiano ha sconvolto tutti e sentire la diretta testimonianza di due genitori che si sono visti strappare la propria figlia è agghiacciante.

La testimonianza a Fuori dal Coro

Una testimonianza terribile, quella di Anna e Franco che sono intervenuti al programma di Mario Giordano di Rai Quattro Fuori dal Coro, per raccontare la loro terribile avventura.

Un argomento oramai affrontato in molti programmi televisivi dove si cerca di ricostruire tutte le varie vicende, di queste famiglie dove i bambini sono stati portati via con la forza e trattati con bugie nonché elettroshock – per costruire loro un passato differente da quello ricordato.

Anna e Franco raccontano quegli attimi e descrivono tutto minuziosamente al pubblico, al fine di poter dare una idea di quanto sia potuto accadere.

Anna e Franco raccontano di aver ricevuto una visita molto strana, da parte di alcune persone che si sono presentate come Ente Protezione Animali cercando di entrare in casa:

“un cane abbaia…mi apre? mi apre??”

Lei ha chiesto di mostrare un tesserino ma loro si sono rifiutati, così hanno pensato bene di agire togliendo la luce in casa così da disattivare le telecamere di videosorveglianza.

Hanno aspettato che arrivasse la madre di Anna con la spesa e sono entrati senza permesso:

“sento gridare mia figlia, alzo gli occhi…sono corsa e l’ho vista con uno che la teneva a testa in giù come un pacco. L’ho inseguita sino a quando non l’hanno buttata in macchina”

Da quel momento il grande incubo, come se fosse stata rapita e senza alcuna spiegazione da parte di nessuno. Una modalità atroce e un destino ancora più crudele.