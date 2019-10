Dopo l’intervista di Claudio Foti la situazione a Bibbiano resta tesa mentre dalla arrivano novità e intercettazioni della moglie dello psicoterapeuta

Il caso di Bibbiano è ancora molto intricato e si arricchisce ogni giorno di nuovi particolari. Lo psicoterapeuta Foti ha rigettato le accuse in diretta a Quarto Grado e questa settimana la trasmissione di Gianluigi Nuzzi è tornata sull’argomento con nuove sconcertanti intercettazioni.

Le parole di Claudio Foti a Quarto Grado

Nella puntata del 27 settembre di Quarto Grado, è stata mandata in onda l’intervista al contestato psicoterapeuta dell’Associazione Hansel&Gretel al centro dell’inchiesta sugli affidi di minori.

L’inchiesta Angeli e Demoni sta tenendo banco in praticamnete tutte le trasmissioni televisive con testimonianze e filmati sempre nuovi.

Durante l’attesa intervista Claudio Foti ribatte a tutte le accuse, affermando tra le altre cose di non aver mai eseguito l’elettroshock sui bambini per indurli a confessare gli abusi:

“non ho mai fatto l’elettroshock ai bambini, sono sconcertato per il clamore mediatico che non immaginavo montato conto di me”

inoltre Foti definisce le accuse di non possedere la laurea in psicologia:

“Una montagna di fake news”

“Io ho fatto del mio meglio ma sono stato accusato di aver usato i bambini come cavie”

I nuovi aggiornamenti sul caso di Bibbiano

Il clamore mediatico intorno alla vicenda dei bambini sottratti alle famiglie secondo le accuse in modo illecito è molto vivo ed emergono testimoni che raccontano modi poco ortodossi per estorcere le conferme ai presunti abusi da parte dei genitori e per strappare i minori alle famiglie.

Nel frattempo alcuni operatori dei servizi della Val d’Enza hanno riferito condizioni di lavoro intollerabili, costretti a chiudersi a chiave e con la presenza di guardie giurate nella sede di Barco per non essere aggrediti come riporta fanpage.

Nel corso dell’ultima puntata di Quarto Grado altri aggiornamenti sulla vicenda sono stati trattati e sono state mandate in onda alcune intercettazioni che riportano le opinioni della moglie e collaboratrice di Claudio Foti, Nadia Bolognini:

“Lui ha una parte della personalità molto scissa e molto violenta”

Dice la Bolognini ad una amica e continua

“Lui è un ex bambino maltrattato”

La Bolognini poi fa capire tuta la tensione che c’era tra lei ed il marito

“A me faceva un dolore sentire che lui parlava dell’ascolto dell’infanzia..DELL’EMPATIA…e poi io so com’è lui nella realtà”

Attualmente i due vivono in case separate, lui con obbligo di dimora lei agli arresti domiciliari e anche se Foti non prende le distanze dalla moglie non si conosce la reale situazione del loro rapporto personale

Tra gli ultimi aggiornamenti Corriere.it riguardo ai tempi processuali riporta che la Procura di Reggio Emilia avrebbe stimato verso novembre la fine delle indagini preliminari dell’inchiesta Angeli e Demoni ed emergerebbe la possibile archiviazione della posizione dell’Avvocato Marco Scarpati uno dei 29 indagati.

Questo caso è molto delicato e molte persone sono coinvolte e stanno soffrendo sia tra le famiglie, che tra gli operatori ed è dunque della massima importanza che le indagini si chiudano al più presto facendo reale chiarezza su tutta la situazione.