Cashback, quanti soldi ti conviene spendere ad ogni transazione?

Scopri come accedere al rimborso Cashback senza ostacoli: quanti soldi conviene spendere e in quante operazioni. Svelati le info utili sul funzionamento.

Molti cittadini si fanno ancora molte domande sul funzionamento del Rimborso Cashback, in particolare quante operazioni è bene fare e quale tetto massimo spendere per incassare il rimborso.

Ecco cosa dovete sapere.

Cashback rimborso: come funziona

Il bonus cashback è iniziato proprio ieri 8 dicembre 2020 ma i cittadini ancora nutrono dubbi e perplessità in merito.

È bene precisare che il bonus di 150 euro è un tetto massimo e che non spetterà in automatico a chiunque. Non ci sono delle regole precise per beneficiare dell’importo massimo del bonus ma ci sono delle regole basilari per beneficiarne a prescindere.

Le persone hanno compreso a grandi linee come funziona il rimborso ma ancora sono dubbiosi sul numero di transazioni necessarie da effettuare per accedere al piano cashback e la soglia minima oppure massima di ogni pagamento. Si chiedono anche se sia più conveniente fare meno operazioni di importo maggiore oppure viceversa più operazioni di piccolo importo.

Ricordiamo che sono i seguenti i comportamenti essenziali e basilari per partecipare al piano cashback:

10 operazioni è la soglia minima da effettuare

rimborso massimo di 150 euro è un tetto massimo per tutti nel mese di dicembre, anche per coloro che spenderanno una somma superiore a 1500€

il bonus è inteso per persona

ogni transazione cashless perciò tracciabile vi riconoscerà un rimborso del 10% ma sempre non superiore a 15 euro

rimborso cumulabile nella famiglia

Come calcolare la somma del rimborso?

Per calcolare quale somma di rimborso vi dovrebbe spettare potreste consultare qualche esempio: