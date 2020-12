Cashback Natale, partenza da oggi 8 dicembre: come funziona l’app IO?

Da oggi parte ufficialmente il Cashback Natale E mentre l’app IO è già in tilt, scopriamo insieme come funziona.

Oggi 8 dicembre gli italiani stanno scaricando l’app Io per il Cashback Natale: ma come si scarica e come si usa?

Come funziona l’app IO?

È arrivata la data che molti italiani attendevano con il bonus che scatta effettuando un minimo di 10 acquisti presso un negozio fisico – non online – pagando con il bancomat entro il 31 dicembre.

Questo porterà ad ottenere un possibile rimborso da parte dello Stato fino a 150 euro (soglia massima prevista 1,500 euro di spesa). Ma come fare per attivare questo bonus? Semplice, scaricando l’app IO che secondo i media questa mattina è già in tilt completo!

Per tale motivo oggi molte persone non riusciranno a scaricare l’app, mentre nei prossimi giorni il suo funzionamento dovrebbe riprendere in maniera normale. Il Governo ha annunciato che solo ieri sono state ricevute 5 milioni di richieste.

A parte questo, per accedere al bonus – come anticipato – si dovrà scaricare l’App IO da Android oppure iOS: nel caso in cui fosse già stata scaricata nei giorni scorsi, controllare che non ci siano aggiornamenti da effettuare.

Il secondo step è molto importante, infatti si dovrà avere una carta di identità elettronica con il suo Pin o il codice Spid. Per chi ha una carta di credito cartacea potrà ottenere lo Spid inviando i suoi documenti al sito del Governo così che la pubblica amministrazione possa riconoscerli (scegliere tra Poste italiane, Banca San Paolo, Aruba).

Una volta che si è ottenuto lo Spid allora si potrà attivare l’applicazione premendo – una volta entrati al suo interno – sul pulsante denominato Cashback e poi attiva Cashback.

Per terminare la registrazione sarà doveroso inserire il codice Iban per ricevere il bonifico di rimborso insieme alle carte che si andranno ad utilizzare per effettuare gli acquisti presso i negozi fisici.

Per ogni dubbio o curiosità, consultare direttamente il sito ufficiale del Governo Italiano.