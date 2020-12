Cashback, si può ottenere per gli acquisti online? I consigli

Il cashback nei suoi pochi giorni di vita sta già ottenendo non poco successo, ma è solo per chi compra in un negozio fisico? Ecco le regole.

Come ottenere il cashback per gli acquisti online? C’è un modo per avere questo bonus anche in negozi non fisici.

Cashback solo per acquisti fisici?

Si sta parlando tantissimo di questo bonus che consente di avere dei soldi in merito agli acquisti che vengono fatti con carta o bancomat, nei negozi fisici. Money mette in evidenza che sarebbe possibile ottenerlo anche comprando online: le regole sono chiare e infatti sembra che non si possa richiedere se si compra attraverso gli e-commerce. E quindi come è possibile?

Sempre da come si evince, ci sono regole e disposizione per l’utilizzo e la richiesta di questo bonus che prevedono dei limiti sull’acquisto con un 10% dell’importo speso. Ma i limiti riguadano anche gli acquisti online e ricariche.

Come avere il bonus per acquisti online?

Come riporta Money, il regolamento ad oggi è ancora molto vago tanto che si parla di acquisti in e-commerce oppure ricariche telefoniche che sono escluse dal bonus. Nonostante questo non ci sono dettagli in merito ai prodotti che possono essere inclusi oppure esclusi.

Tutte le carte prepagate del colosso Amazon sono a disposizione dei rivenditori fisici e si possono acquistare con la propria carta di credito. Quindi se si vuole regalare una carta Amazon da un negozio fisico si potrà accumulare il cashback non essendo stata acquistata in un negozio online. Non solo, perché le carte prepagate per gli acquisti online sono a disposizione anche per i portali di Netflix, Google Play Store, Play Station Sotre e Apple Card.

Il regolamento non vieta di acquistare questo tipo di servizio e carta regalo, anche se potrebbero essere intense nella categoria ricarica (anche se dal regolamento sembrano escluse solo le ricariche telefoniche). In attesa di delucidazioni sul regolamento, si può provare?