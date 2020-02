Scaraventa moglie e figlia di otto anni fuori dall’auto in autostrada: è caccia all’uomo

Scaraventa moglie e figlia di otto anni fuori dall’auto in autostrada: è...

Caserta, donna scaraventata dal marito dall’auto in compagnia della figlioletta di 8 anni

È successo in un’area di servizio vicino a Caserta: una donna iraniana di 37 anni è stata scaraventata dal marito dall’auto in autostrada.

La donna, soccorsa dagli agenti, ha raccontato di subire continui maltrattamenti dall’uomo e di dover ricorrere alle cure mediche.

Finora la donna ha dichiarato di non aver mai sporto alcuna denuncia per timore di possibili ritorsioni del marito sulle due figlie.

L’uomo è scappato ed è ricercato.

E’ successo nel tardo pomeriggio di ieri venerdì 7 febbraio: la donna è stata abbandonata nel piazzale di un’area di servizio con la figlia di 8 anni ed è stata soccorsa dalla polizia Stradale di Napoli Nord.

La donna ha raccontato di essere a bordo di una Renault con la figli minore di 8 anni.

Gli Agenti della Polizia sono andati a casa della donna per portare via l’altra figlia di 15 anni.

Come previsto dal Codice Rosso, la donna e le sue figlie, sono state portate in una struttura protetta, mentre il marito, suo connazionale, al momento risulta irreperibile.

Codice Rosso: che cos’è? Cosa prevede?

Ad agosto è entrata in vigore la Legge 19 luglio 2019, n. 69, conosciuta come Codice Rosso, che ha apportato modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica.

L’obiettivo del Codice Rosso è combattere la violenza sulle donne visto che ogni giorno si verificano numerosi casi di femminicidio e di violenza domestica.

Tra le novità previste dal Codice Rosso l’attuale normativa prevede che, in caso di maltrattamenti contro familiari o conviventi, la reclusione passa dagli attuali 2-6 anni a tre/sette anni.

Se il fatto avviene ai danni di un minore, di un disabile o di una donna in gravidanza, la pena è aumentata fino alla metà.