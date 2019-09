A Caserta una donna ha rifiutato una trasfusione di sangue ed è morta all’Ospedale, nonostante il medico avrebbe potuto salvarla.

Una donna di 70 anni si presenta all’Ospedale di Piedimonte Matese, ricoverata per una gastrite. Viste le sue condizioni il problema sarebbe potuto essere risolto non solo con medicinali ma con una trasfusione di sangue dedita a salvarle la vita vista l’emorragia interna.

La donna – come si evince anche da Tgcom24 – si sarebbe rifiutata:

“il sangue di un altro non lo voglio, la mia religione non me lo consente”