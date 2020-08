Reggia di Caserta, cavallo morto di caldo e fatica: trasportava carrozze di turisti

L’animale si è accasciato al suolo intorno alle 13:30 di ieri, mentre, sull’ennesima salita del complesso vanvitelliano, non ce l’ha fatta più ed è stramazzato al suolo.

L’episodio ha scatenato polemiche, da parte di animalisti e non. Intanto la Reggia di Caserta ha fatto sapere di aver sospeso il servizio di trasporto dei turisti.

Cavallo morto alla Reggia di Caserta

È morto sotto il caldo sole di agosto, dopo aver trainato su e giù per la discesa della Reggia di Caserta carrozze di turisti. È quanto accaduto ieri mattina nel palazzo vanvitelliano.

Come riferisce anche La Stampa, le immagini dell’animale stramazzato al suolo per il caldo e la fatica hanno fatto in poche ore il giro del web, scatenando le polemiche e l’ira di animalisti e non, che hanno profondamente criticato l’accaduto.

“Sono anni che si grida a gran voce di porre fine a questo giogo ove a pagarne le pene, visto l’epilogo odierno, sono animali indifesi”

ha fatto sapere l’Enpa, l’Ente nazionale per la protezione animali.

Intanto, le autorità sanitarie hanno transennato l’area per consentire i rilievi e per portare il cavallo, morto sotto gli occhi di decine di turisti, in un centro specializzato.

Stop al servizio di trasporto di turisti

Dopo l’episodio, la Direzione della Reggia Di Caserta ha quindi deciso di sospendere il servizio di trasporto dei turisti in carrozza.

“Gli organi competenti stanno effettuando in queste ore tutte le verifiche che il caso richiede”

ha fatto sapere la direttrice del palazzo vanvitelliano, Tiziana Maffei.

“Denunceremo il gestore della carrozza che ha messo in pericolo la vita di questo animale”

ha fatto sapere il consigliere dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli.