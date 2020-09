Caserta, carabiniere ucciso mentre fa jogging: arrestato un giovane positivo a test droga

È stato travolto e ucciso da un’auto mentre faceva jogging Antonio Montaquila, carabiniere 38enne del casertano, morto nella serata di martedì.

La vettura sarebbe uscita fuori strada, uccidendolo sul colpo. I carabinieri hanno già fermato un giovane, risultato positivo ai test per l’uso di sostanze stupefacenti.

Auto pirata travolge un carabiniere

Aveva soltanto 38 anni Antonio Montaquila, maresciallo dei Carabinieri in servizio a Formicola, nel casertano.

Nella serata di martedì, poco dopo le 19, era sceso di casa per fare jogging, quando un’auto lo ha travolto e ucciso, prima di dileguarsi. Come riferisce anche Fanpage, infatti, l’automobilista non si è fermato a prestare soccorso, ma ha proseguito la sua corsa.

La vettura sarebbe uscita improvvisamente di strada, travolgendo il Carabiniere, che correva sul marciapiedi di via Tifatina. Per lui non c’è stato nulla da fare, all’arrivo dei soccorsi Antonio Montaquila era già morto. L’impatto con la vettura, che procedeva a velocità elevata, è stato terribile.

Il maresciallo, originario di Vairano Patenora (Caserta), lascia la moglie ed un bimbo di 6 anni.

Arrestato un giovane

Nella notte, gli agenti della Polizia Stradale hanno fermato e arrestato un giovane di 21 anni. Sarebbe proprio lui il conducente alla guida dell’auto che ha travolto ed ucciso il carabiniere.

Sottoposto al test della droga, il 21enne è risultato positivo: aveva assunto stupefacenti prima di mettersi alla guida. In macchina con lui c’era anche un altro ragazzo, che rischia ora l’accusa di omissione di soccorso.

Per il ragazzo fermato l’accusa è ben più pesante: omicidio stradale ed omissione di soccorso.

Antonio Montaquila era il più giovane sottufficiale della Compagnia di Capua. Tanti i messaggi che in queste ore hanno invaso le bacheche social. Il 38enne viene descritto da tutti come un uomo disponibile ed un carabiniere esemplare.