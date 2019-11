Cascina Alessandria, “Ecco cosa ho detto a mia figlia”: lo straziante racconto della compagna di Matteo Gastaldo

Matteo Gastaldo è uno dei Vigili del Fuoco deceduti durante l’esplosione della cascina di Alessandria. Ora la compagna nel dolore spiega cosa ha dovuto dire alla bimba di nove anni

Matteo Gastaldo è uno dei Vigili del Fuoco deceduti alla cascina di Alessandria e ora la compagna racconta il dolore nel dover raccontare tutto alla figlia di nove anni.

La morte dei Vigili del Fuoco a Quargnento

Era la notte tra lunedì e martedì quando la squadra di Vigili del Fuoco è intervenuta per una deflagrazione in una cascina abbandonata. Ma qualcosa va storto, perché proprio dopo il primo boato e il loro lavoro – una seconda esplosione li sorprende e fa cadere in pezzi la cascina intrappolando gli uomini tra le macerie.

Come è noto i tre Vigili del Fuoco muoiono sul colpo, mentre altri due vengono portati in salvo insieme ad un Carabiniere gravemente ferito – qui vi raccontiamo la sua telefonata con la richiesta di aiuto da sotto le macerie.

Gli inquirenti stanno indagando ma sino ad ora hanno trovato una bombola inesplosa, i timer e dei fili elettrici che fanno ricondurre ad una azione ben studiata e fatta appositamente – forse per dei debiti o per la vendita dell’edificio stesso.

Le strazianti parole della compagna di Matteo Gastaldo

Il Corriere della Sera, riporta le strazianti parole della compagna di uno dei militari deceduti sotto le macerie:

“Ho dovuto dire a mia figlia di nove anni che suo padre non c’è più. mai avrei pensato di essere io a doverle dare un dolore così grande”

Tra le lacrime Elisa Borghello racconta quel momento straziante in cui ha dovuto dire alla bambina del padre e di cosa fosse accaduto.

Ha raccontato anche di come ha ricevuto la notizia:

“il colonnello ha bussato alla porta di casa per dirmi che era disperso e poi morto…il mondo mi è crollato addosso”

Ricordando che il suo Matteo è morto facendo quello che amava: