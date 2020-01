Casamassima, il borgo dipinto di blu: il motivo è affascinante

Si sta facendo strada una nuova seducente teoria sul perché il borgo di Casamassima (Puglia) sia dipinto di blu.

L’affascinante borgo pugliese di Casamassima sarebbe blu come altre tre città sparse in giro per il mondo per un unico motivo.

Un tuffo nel blu a Casamassima

L’affascinante borgo pugliese di Casamassima è celebre ai più per il suo tipico colore blu. Una sfumatura che è in grado di trasmettere immediatamente a chi la guarda pace e tranquillità. Forse perché, in natura, il blu si ritrova in situazioni particolarmente piacevoli: il mare calmo, il cielo terso. Ritrovare questo colore sul tutte le abitazioni di un piccolo borgo pugliese deve essere una sensazione incredibile.

Casamassima si trova a meno di 20 chilometri dal capoluogo Bari. Non solo le abitazioni ma anche alcuni edifici importanti ed alcune chiese sono blu.

Una sfumatura particolare che legherebbe la cittadina, secondo una nuova teoria, a tre città: l’indiana di Jodphur, l’israliana di Safed e la marocchina di Chefchaouen.

Perché Casamassima è dipinta di blu?

Ad oggi, altre teorie si erano fatte largo come si legge anche su FanPage: blu come il velo della Madonna che era stato in grado di proteggere il borgo dall’epidemia di peste. Era il 1656 quando alcuni marinai tornarono a Bari con la peste e l’epidemia si diffuse anche nel piccolo borgo che, però, non venne colpita dall’epidemia. Fu il duca Vaaz ad ordinare che le mura venissero ridipinte di blu (come il velo della Madonna) per pulizia ma anche per il miracolo che si era appena verificato.

La nuova teoria è stata supportata da Marilina Pagliara, architetto. In partica, Jodhpur, Chefchaouen e Safed, insieme a Casamassima, avrebbero in comune il fatto di aver ospitato, in passato, degli ebrei in fuga. Il colore avrebbe dovuto richiamare quello del paradiso. La teoria sarebbe confermata dal fatto che un ebreo sefardita, Miguel Vaaz de Andrade, nel 1609, acquistò il borgo per 76.000 ducati.