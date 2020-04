Nel mirino dei leoni da tastiera ci è finita anche lei, Alessia Marcuzzi. Gli internauti hanno inveito contro la conduttrice per via di uno scatto fotografico, postato durante la quarantena da Covid-19.

Riflettori tutti puntati su Alessia Marcuzzi. La celebre conduttrice Mediaset sa bene che, a volte, la celebrità può essere ardua da gestire. Più è grande il bacino d’utenza e più è complicato mettere d’accordo tutti, qualsiasi cosa si scriva o si faccia.

Ma nel bene o nel male, la 47enne romana fa sempre parlare di sé. E anche parecchio. A cannoneggiare contro di lei ci hanno pensato i criticoni dei social, che le hanno dedicato ampio spazio. Il motivo? Uno scatto fotografico violerebbe le misure restrittive imposte dalla quarantena da Coronavirus.

Alessia Marcuzzi nel mirino degli haters

La foto di Alessia Marcuzzi che ha destato scalpore e indignazione riguarda il giorno di Pasqua. Lo scatto fotografico incriminato ritrae una grande tavola imbandita per il pranzo pasquale. Fin qui nulla di trascendentale, se non fosse per il numero dei coperti di gran lunga superiore a quello dei componenti del suo nucleo familiare.

Onde evitare spietate accuse e critiche gratuite, Alessia Marcuzzi ha pensato bene di giocare d’anticipo, mettendo immediatamente i puntini sulle “i”. Ecco la didascalia annessa alla foto:

“La tavola è apparecchiata per sette, noi più i miei genitori che vivono nel palazzo di fronte casa mia e una persona che lavora da me e vive con noi. I miei genitori sono usciti a piedi, saranno venti passi da casa loro, per venire da noi”

Tuttavia ciò non è bastato a placare il tono caustico degli instagramers. Com’era facilmente prevedibile, in molti – sotto anonimato o con profili fake – hanno sollevato una polemica smaccatamente rabbiosa, insinuando che la conduttrice abbia infranto le direttive ministeriali inerenti la quarantena.