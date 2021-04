Hai mai visto la casa di Elisabetta Gregoraci a Monte Carlo? E’ una residenza di lusso

Abbiamo scoperto per voi dove vive la splendida showgirl italiana e gli interni e gli esterni della sua casa da sogno.

Conosciamo tutti la bellissima showgirl Elisabetta Gregoraci che ha preso parte all’ultima edizione del Grande Fratello Vip riscuotendo enorme successo.

Mentre era all’interno della casa più spiata d’Italia, spesso parlava della sua residenza a Monte Carlo, una casa di lusso che ha acquistato dopo il matrimonio con Flavio Briatore.

Ecco che di seguito vi mostriamo la sua casa!

Il successo di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci è partita dalla Calabria senza nulla in mano e in poco tempo è riuscita a spopolare nel mondo dello spettacolo per la sua incredibile bellezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Ha preso parte a numerosi concorsi ed è stata protagonista di campagne pubblicitarie. Ha partecipato a varie trasmissioni televisive e ha ricoperto piccoli ruoli in alcuni film.

A un certo punto della sua vita, è finita al centro dell’attenzione mediatica per le sue nozze con il celebre imprenditore Flavio Briatore, dalla cui unione è nato il piccolo Nathan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

La vita di Elisabetta Gregoraci è piena di lussi e oggi tutti si chiedono dove la showgirl viva. Ecco che vi mostriamo la sua meravigliosa casa!

Dove vive Elisabetta Gregoraci

La bellissima showgirl ed ex gieffina Elisabetta Gregoraci vive in una residenza di lusso a Monte Carlo.

La donna si è trasferita nel Principato di Monaco quando si è sposata con l’imprenditore Flavio Briatore.

La loro abitazione è un sogno ed Elisabetta l’ha più volte mostrata sui social.

Eccola:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @emilynews.ita

Gli interni sono curatissimi e sono arredati proprio con lo stile della meravigliosa showgirl italiana.

Cosa ne pensate? Non la trovate meravigliosa?