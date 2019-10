Carta famiglia: chi ne ha diritto e come richiederla?

Chi ha diritto alla Carta Famiglia? Come richiederla?

Da non confondere con la Social Card, la Carta Famiglia è una propria card volta ad agevolare i nuclei familiari con tanti figli tramite sconti su beni e servizi.

Istituita dalla Legge di Bilancio del 2016, Carta famiglia ha una validità biennale e prevede riduzioni tariffarie su acquisti presso soggetti privati e pubblici che aderiscono all’iniziativa.

A chi è destinata?

E’ la card destinata a tutte le famiglie residenti nel territorio italiano, con almeno tre componenti minorenni, con ISEE non superiore a 30.000 euro.

Nel caso di minori in affidamento familiare, l’istanza può essere presentata dagli affidatari per il periodo di permanenza dei minori in famiglia.

I minorenni che sono affidamento vengono sempre conteggiati nel computo dei minorenni presenti nel nucleo familiare.

Come funziona?

Con questa card si ha accesso a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati che contribuiscono all’iniziativa e a scontistiche sull’acquisto di beni o servizi.

La card 2019 dà diritto a tutta una serie di aiuti economici per le famiglie che hanno almeno tre figli a carico e comportano diversi benefici, sovvenzioni e sussidi.

I benefici attivabili consistono in:

riduzioni tariffarie,

applicazione di condizioni particolari per la fruizione di servizi,

sconti applicati sull’acquisto di determinati beni e servizi.

Carta Famiglia: come richiederla?

La Carta Famiglia deve essere richiesta da uno dei genitori dei componenti minorenni appartenenti al nucleo familiare.

Gli interessati devono presentare una DSU ai fini ISEE in corso di validità al Comune dove si ha residenza anagrafica.