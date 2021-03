Caronia, Viviana caduta dall’alto ma non dal traliccio: i risultati delle analisi

Dalle prime indiscrezioni i consulenti dei Mondello propendono per un depistaggio poiché Viviana sarebbe morta altrove.

È finalmente giunto il giorno tanto atteso dai famigliari di Viviana Parisi e Gioele Mondello: il pool di esperti di parte ha potuto analizzare i corpi.

L’accoglimento della richiesta dei legali Claudio Mondello e Pietro Venuti era giunta nelle scorse settimane dalla Procura con un’unica limitazione: non potevano essere utilizzate le tecnologie con laser, come videocamere o fotocamere.

Ieri 6 marzo dunque come previsto, il medico legale nominato dalla famiglia, Antonio Della Valle assieme al criminologo Carmelo Lavorino ed alle due dottoresse Nicolina Palamone ed Angelica Zenato, hanno eseguito alcuni rilievi sui cadaveri.

Gli esami, eseguiti in obitorio, andranno ad aggiungersi alle risultanze delle perizie degli esperti della Procura che devono ancora giungere.

Ad illustrare i primi parziali risultati della Letizia di parte è stato Della Valle:

Viviana sarebbe morta sul colpo dunque, cadendo dall’alto e procurandosi due fratture del canale midollare che sono state fatali.

Oltre a ciò però i consulenti della famiglia hanno confermato che secondo loro il traliccio non sarebbe il luogo da cui Viviana è caduta come spiega Lavorino a Messina Today:

“Non ci sono tracce della signora sul traliccio. Bisogna anche tenere presente che riuscire ad arrampicarsi su una struttura del genere è quasi impossibile per una persona non esperta e che il metallo in estate è rovente”.