Carolyn Smith tumore ‘Non riuscivo più a ballare’: la triste confessione e la rinascita

Carolyn Smith, il ricordo della giurista di Ballando Con Le Stelle della sua chemioterapia: ” All’improvviso non ce la facevo nemmeno a camminare…”

Uno dei volti più amati di Ballando Con Le Stelle è, senza alcun dubbio, Carolyn Smith. La giurata del talent show di Rai Uno è tornata a parlare della sua malattia ed in particolare ricorda il triste momenti in cui si è sottoposta alle prime chemioterapie per sconfiggere il tumore.

Carolyn Smith tumore: il ricordo

La ballerina americana è nota al pubblico soprattutto in veste di presidente di giuria nel talent show di RAI Uno Ballando con le stelle condotto Milly Carlucci. Da quando ha scoperto la malattia ha deciso di condividere la sua battaglia personale contro il tumore con i suoi seguaci e ogni giorno combatte come una vera guerriera . La scoperta della malattia non ha spazzato via il suo sorriso e la sua grinta. Negli ultimi giorni, Carolyn Smith ha comunicato, tramite Instagram, che il suo tumore si è ‘risvegliato’ e per tale motivo deve affrontare nuove cure contro questo male.

In una recente intervista riportata dal sito milleunadonna.it, la ballerina e coreografa scozzese ha ricordato il momento in cui ha scoperto di essere malata.

Un esempio di grande coraggio

La ballerina ha affermato che quando ha scoperto di essere malata la cosa che l’ha stupita di più è stara quella di rendersi conto di quanta paura facesse questa malattia, soprattutto se veniva chiamata con il suo nome. Il ricordo delle sue prime chemio è ancora vivo nella sua mente:

“All’improvviso non ce la facevo nemmeno a camminare. Alle spalle avevo l’eccellenza di ben 54 anni di danza ma dopo la seconda chemioterapia non riuscivo più a sentirmi le gambe, i piedi, le mani. Niente. Cadevo in terra.”

Ma la danza l’ha salvata da questo periodo buio. Oggi non molla e porta avanti una serie di progetti per chi, come lei, lotta contro il tumore.