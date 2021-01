Carolyn Smith in ospedale l’ultimo giorno dell’anno: ‘Il 2020 terminerà così’

Carolyn Smith ha preoccupato i suoi fan con il suo ultimo post sui social. La giudice di Ballando in ospedale l’ultimo dell’anno. Ecco che cosa è accaduto.

Carolyn Smith è stata una delle giudici più amate e stimate del celebre talent condotto da Milly Carlucci, Ballando con Le stelle.

Nelle ultime ore, ha fatto preoccupare i suoi fan dopo aver pubblicato un post su Instagram che la vede nel giorno della vigilia di Capodanno tra le corsie di un ospedale.

Che cosa è accaduto all’amata coreografa scozzese?

Carolyn Smith in ospedale

Come è noto, da tempo la giudice di Ballando Con le Stelle sta combattendo la sua battaglia contro un tumore al seno, un ‘intruso’, rimosso con un intervento qualche tempo fa.

Dopo la delicatissima operazione chiaramente non è terminato il calvario della Smith, la quale ha comunque dovuto proseguire con una serie di cure e controlli, affinchè il male fosse debellato totalmente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolyn Smith (@carolynsmith5)

Nelle ultime ore come già accennato si è mostrata sui social in ospedale. Uno scatto che ha allarmato i suoi fan che si sono subito chiesti per quale motivo fosse li, essendo tra l’altro l’ultimo dell’anno in un’Italia in Zona Rossa.

Il motivo del viaggio in Ospedale

Fortunatamente come spiega nella didascalia che accompagna il suo selfie in Ospedale, è un viaggio brevissimo il suo dovuto ad analisi e prelievi a cui si sottopone periodicamente per tenere sotto controllo la situazione:

‘Per finire l’anno in positività, si fanno analisi e prelievo’

e ancora ironizzando:

‘Sotto la maschera sto sorridendo o no? La giornata può solo migliorare. Buona giornata a tutti’

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolyn Smith (@carolynsmith5)

Queste le parole della celebre giudice di Ballando con le Stelle, che nonostante le ore trascorse in ospedale, si sente grata e fortunata, e augura a tutti un buon proseguimento.

Tanto l’affetto anche da parte dei suoi followers che non hanno potuto far altro che augurarle un sereno 2021.