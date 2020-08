Carolyn Smith, oltre al cancro un altro disturbo preoccupante: ‘Supererò anche questo’

Carolyn Smith continua la sua battaglia contro il cancro, ma alla terribile malattia si aggiunge un altro disturbo che la sta preoccupando parecchio

Carolyn Smith non ha tregua nell’ambito della sua salute. La donna, che sta combattendo con coraggio la sua battaglia contro il cancro, deve fare in conti con nuovi disturbi che le stanno condizionando la vita…

La terribile malattia di Carolyn Smith

Come tutti i fan di Ballando con le stelle, e non solo, sapranno, Carolyn Smith sta combattendo ormai da anni la sua personale battaglia contro il cancro.

La presidentessa di giuria del celebre talent show di Canale 5, da qualche anno, con le unghie e con i denti, sta cercando di guarire da un terribile male che le ha stravolto la vita.

Quando sembrava esserne finalmente uscita, durante lo scorso anno, la protagonista del talent Rai condotto da Milly Carlucci ha purtroppo dovuto affrontare una ricaduta.

Nell’ultimo anno, le sue condizioni di salute sembravano essere migliorate, ma di recente la donna ha comunicato, attraverso Instagram, di essere dovuta andare a Treviso, per sottoporsi a una PET e a una TAC.

Il nuovo sintomo

Carolyn Smith sta dovendo fare i conti con un nuovo sintomo, che non le sta dando davvero tregua alcuna. La manifestazione in questione la condiziona nel momento in cui deve sottoporsi agli esami per conoscere meglio il suo stato di salute.

Si tratta di un disturbo di tipo ansioso, la tosse psicologica:

“La mia ansia è solo di stare ferma e non tossire. Ho la tosse psicologica ogni volta.”

Dopo essersi sottoposta agli esami di Treviso, la donna ha aggiornato i fan sui social che la seguono con grande affetto. La Smith ha rivelato con orgoglio di essere riuscita a non tossire:

“Ce l’ho fatta! Ho vinto! Non ho tossito!”

Di recente, Carolyn Smith si era detta pronta per Ballando con le stelle 2020. La presidentessa di giuria del talent Rai non si fa cogliere impreparata dall’ansia e riesce a sconfiggere le sue paure.