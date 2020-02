Carolyn Smith tumore, costretta all’uso della mascherina per il Coronavirus: la coreografa nella bufera

Carolyn Smith tumore, costretta all’uso della mascherina per il Coronavirus: la coreografa...

Carolyn Smith ha pubblicato un post su Instagram dove appare col volto coperto da una mascherina. Dopo le polemiche, la risposta della coreografa

Carolyn Smith, è tra una delle giudici più amate del celebrity talent condotto da Milly Carlucci, Ballando Con le Stelle.

Come è noto, la coreografa negli ultimi anni sta combattendo la sua battaglia contro il tumore, per il quale sta effettuando cure e controlli periodici che spesso ama condividere con i suoi fan sui social, per aggiornarli sul suo status ma anche per dare conforto e positività a coloro che versano nelle stesse condizioni di salute.

Nelle ultime ore ha condiviso sui social un post che ha destato alcune polemiche da parte degli utenti. Scopriamo di più.

Carolyn Smith costretta ad indossare la mascherina per il Coronavirus

Poche ore fa la giudice, ha pubblicato una foto in cui appare munita di mascherina mentre fa la spesa al supermercato. Il dettaglio però non è passato inosservato.

Molti utenti si sono innanzitutto accorti che la mascherina indossata non è quella consigliata dal Ministero per la Salute, ovvero la ffp2 o ffp3 per evitare il contagio da Coronavirus.

Alcuni l’hanno attaccata temendo in primis che in questo modo potesse destare panico in pubblico o ‘lanciare un messaggio sbagliato’.

Altri invece, tra ammalati oncologici o professionisti sanitari le hanno consigliato di non uscire di casa, o limitare le uscite quanto più possibile.

La risposta di Carolyn Smith

Sorridente dietro la mascherina, la coreografa spiega ai fan di star indossando la mascherina, consapevole del fatto che non sia quella regolamentare la quale diventa sempre più introvabile, perchè essendo una paziente oncologica la sua salute e il suo sistema immunitario sono già compromessi:

‘io sono un paziente oncologica… sai cosa vuoi dire?’

ha risposto a chi le ha detto che indossare la mascherina è inutile secondo quanto detto dai Tg. Ecco il post pubblicato poche ore fa: