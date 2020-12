La terribile notizia poche ore fa. Una mancanza che si farà sentire forte e che già provoca Un botto di dolore.

Il devastante lutto che ha colpito la giudice di Ballando Con le Stelle: ‘Un botto di dolore’.

Carolyn Smith è stata una delle protagoniste più amate del celebre talent condotto da Milly Carlucci, che nella sua 15esima edizione ha visto Gilles Rocca e Lucrezia Lando.

Poche ore fa la devastante notizia per la celebre giudice statunitense.

Non molte ore fa la coreografa proveniente dal Regno Unito ha appreso una terribile notizia. Il suo ultimo saluto alla cara amica e ‘guerriera’ scomparsa, commuove i social.

Carolyn Smith, addio a ‘una persona dal grande cuore’

Con un post sui social l’ex ballerina ha rivelato che purtroppo in queste ultime ore il cancro le ha portato via una persona a lei cara, Gabriella.

Conosciuta durante la diretta di ‘A Ruota Libera’ condotto da Francesca Fialdini lo scorso 4 ottobre 2020, da allora non si sono più lasciate. Quasi ogni giorno le due erano solite scriversi attraverso dei messaggi.

‘Una persona positiva, solare e dal cuore grande’ la descrive così Carolyn Smith, parlando di Gabriella che combatteva da lungo tempo contro il cancro.

Nonostante sia stato poco il tempo trascorso insieme, si dice felice di averla potuta incrociare sul suo cammino, e le dispiace non essere riuscita ad incontrarla personalmente.

La coreografa non trattiene le lacrime

Nel brevissimo video pubblicato sul suo profilo Instagram, la Smith appare provata dalla scomparsa della donna, che lascia dietro di se un marito e due figli Viviana e Alessandro.

E’ stato quest’ultimo, rivela l’ex ballerina ad avvertirla che la donna fosse deceduta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolyn Smith (@carolynsmith5)

Non riesce a trattenere le lacrime, la giudice di Ballando con le Stelle, che ha concluso il suo intervento dichiarando che ‘bisogna tenere alto il nome di Gabriella’ per la splendida persona che è stata in vita, e che ha sempre aiutato e avuto una parola di conforto per chi stesse vivendo come lei un momento di grave fragilità.

La Redazione di Letto Quotidiano si stringe al dolore della famiglia della Signora Gabriella. Che la terra le sia lieve.