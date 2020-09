Carolyn Smith sul cancro confessa: ‘Credevo di aver finito le cure ma non è così’

Ballando Con Le Stelle, Carolyn Smith continua la sua lotta contro il cancro: la dolorosa confessione al settimanale Oggi

Di recente, Carolyn Smith ha rotto il silenzio sulle pagine del settimanale Oggi, parlando della sua malattia: la dolorosa confessione del giudice di Ballando Con Le Stelle.

Carolyn Smith parla della sua malattia

Alla vigilia della nuova edizione di Ballando con le Stelle – in partenza sabato 19 settembre 2020- Carolyn Smith ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi e, oltre a parlare dei suoi prossimi impegni in tv, ha raccontato come sta affrontato le cure per guarire dal cancro. Da oltre cinque anni, la coreografa del dance show di Rai Uno, combatte la sua battaglia personale contro il cancro.

Da quando le è stato diagnosticato questo brutto male, la donna non ha mai smesso di aggiornare il suo pubblico virtuale sulle sue condizioni di salute e, a pochi giorni dall’inizio della nuova edizione del programma condotto da Milly Carlucci, ha voluto condividere con i lettori del settimanale Oggi il suo stato d’animo.

La dolorosa confessione del giudice di Ballando Con le Stelle

Dopo il lock-down, Carolyn Smith appare totalmente diverse. Al settimanale oggi, la donna ha confessato che, durante la quarantena, ha cercato di seguire una dieta messa a punto dalla sua nutrizionista di fiducia, che le ha così permesso di alimentarsi in maniera corretta e salutare, riuscendo a perdere ben 12 kg.

La giudice di Ballando Con Le Stelle, inoltre, ha rotto il silenzio sulla sua malattia. A tal proposito:

“Scendo a Roma ogni tre settimane per sottopormi alla chemio e posso dire di sentirmi bene. Non so neanche quanto dovrò andare avanti, non ci penso”.

Il cancro non è riuscita a spezzare il suo entusiasmo e si dice pronta per questa sua nuova avventura.