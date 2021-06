Carolyn Smith mostra gli effetti devastanti del cancro: ‘Spero che finisca presto’

La giudice di Ballando con le stelle non ne può più della malattia: Carolyn Smith mostra gli effetti delle cure sui social.

Una storia che non ha bisogno di tantissime parole quella di Carolyn Smith. La giurata di Ballando con le stelle ha purtroppo il cancro da diversi anni.

Tra alti e bassi, ha sempre provato ad essere positiva e combattiva contro la malattia rappresentando un esempio per tante persone che purtroppo si ritrovano a fare i conti, come lei, con un brutto e imprevedibile male.

Ad oggi l’unica arma contro questa malattia è la prevenzione e Carolyn è una delle ‘stelle’ italiane che spinge di più a fare controlli per combattere in tempo queste malattie.

Carolyn Smith mostra i segni del tumore

E’ da anni che Carolyn Smith condivide con i suoi fan social l’evolversi della sua malattia. La coreografa non si è mai arresa e l’ha sempre combattuta. Anche oggi, con i suoi cicli di chemio e i continui controlli per assicurarsi che il tumore non degeneri, Carolyn continua ad essere positiva e ottimista.

L’ex ballerina americana ha una voglia di vivere più grande di qualsiasi ostacolo. Anche se a volte la strada sembra troppo dura, le persone che le sono accanto l’aiutano a ritrovare la forza per dire ‘NO’ ad una malattia subdola come il tumore.

Purtroppo però talvolta anche le cure anche delle conseguenze.

Carolyn mostra i capelli caduti

La ballerina ha mostrato sui social i danni della sua lotta: i capelli stanno cadendo di nuovo, ma per fortuna la cosa sembra essere comunque sotto controllo.

‘DON’T TOUCH MY HAIR’

Questo il messaggio che suona più come un grido di rabbia da parte della conduttrice contro il suo cancro: ‘Non toccare i miei capelli’.

Tanti i messaggi di supporto che la ballerina riceve tutti i giorni. Speriamo che possano aiutarla a non arrendersi mai.