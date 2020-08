Carolyn Smith, brutto incidente: la giudice di Ballando con le stelle racconta cosa è accaduto

Incidente per Carolyn Smith: la giudice di Ballando Con Le stelle ha avuto un piccolo incidente domestico, ecco come sta ora e le ultime news

L’amata giudice di Ballando con le stelle, è caduta dalle scale. Carolyn Smith, tramite il suo account Instagram, ha spiegato le conseguenze di questo incidente: ecco come sta ora.

Carolyn Smith cade dalle scale

Carolyn Smith è tra una delle giudici più amate del celebrity talent condotto da Milly Carlucci, Ballando Con le Stelle. Come è noto, la coreografa negli ultimi anni sta combattendo la sua battaglia contro il tumore, per il quale sta effettuando cure e controlli periodici che spesso ama condividere con i suoi fan sui social. Spesso, infatti, la giudice aggiorna il suo pubblico virtuale sul suo status ma anche per dare conforto e positività a coloro vivono la medesima situazione. Di recente, l’artista ha affermato che deve fare i conto anche con un altro disturbo di tipo ansioso: la tosse nervosa.

In queste ultime ore, è tornata sui social per condividere una spiacevole notizia con i suoi fan: è caduta dalle scale, incidente che le ha provocato tanti lividi e soprattutto una grande paura.

Il racconto della giudice sui social

Tramite il suo account Instagram, Carolyn Smith ha voluto condividere la sua disavventura casalinga.

“Per fare una cosa veloce sono cascata giù dalle scale. È una cosa buffa, perché faccio le cose lente e qualsiasi persona si trova in casa dico di non correre perché si può scivolare“.

E poi ha aggiunto:

“C’è una buona notizia e una cattiva notizia. La buona è che non mi sono fatta molto male. Quella cattiva è che ho fatto stretching su una parte del corpo che non dovevo “.