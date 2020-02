Chi è Caroline Flack, la celebre conduttrice britannica, suicidatasi nel giorno di San Valentino presso il suo appartamento di Londra

Scopriamo tutti i segreti di Caroline Flack, la bellissima e carismatica conduttrice inglese, che si è tolta la vita.

Chi è Caroline Flack

Nasce a Londra, il 9 novembre del 1979 e nel corso della sua vita si dedica alla conduzione televisiva presso la televisione britannica.

Molto amata nel Regno Unito, raggiunge notevole successo conducendo X-Factor e Love Island. Grazie alla popolarità raggiunta, ottiene dei contratti come testimonial per alcuni noti brand e numerosi follower sui social.

Tra gli altri programmi tv condotti compaiono anche Viral Tap, Text Santa e Gladiators.

Fidanzati celebri e vita privata

La donna si è spesso trovata nell’occhio del ciclone dei media inglese. In un periodo, per via della relazione con uno dei cantante dei One Direction, Harry Styles, quando lui ne aveva soltanto 17, mentre lei già 31, episodio che ha provocato un grande scalpore mediatico.

Poi si è passati alla presunta relazione con il Principe Harry, e infine sul litigio che Caroline avrebbe avuto con l’ex fidanzato Lewis Burton: durante quella circostanza, la conduttrice avrebbe colpito il fidanzato in testa con una lampada. Dopo quest’episodio, l’uomo l’avrebbe denunciata per aggressione.

Sembrerebbe proprio che, a causa di questo avvenimento, la conduttrice sia stata costretta a Londra da Los Angeles e a rinunciare quindi alla conduzione della nuova edizione di ‘Love Island’.

Il prossimo 4 marzo ci sarebbe stata la prima udienza del processo per valutare la dinamica dell’aggressione e l’eventuale colpevolezza o innocenza della conduttrice.

La morte

Nella giornata del 15 febbraio 2020, Caroline Flack è stata trovata priva di vita, da varie ore, nel suo appartamento a Londra.

A seguito del triste comunicato della famiglia, la polizia di Londra ha confermato la morte della nota conduttrice.

Gli investigatori hanno svelato si tratti di suicidio. Adesso si cercherà di risalire al movente che avrebbe condotto la conduttrice a compiere quest’estremo gesto nel giorno di San Valentino.