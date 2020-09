Carolina Ray, dal teatro al dramma della malattia: chi è la concorrente di Tale Quale show

Scopriamo insieme tutti i dettagli relativi alla carriera e alla vita privata della conduttrice tra i nuovi concorrenti del talent show

Dall’esordio al successo fino ad arrivare alla vita privata di Carolina Rey!

Chi è Carolina Rey

Nasce a Roma, il 7 ottobre del 1991. Debutta a 12 anni al teatro Due Pini di Roma con Romeo e Giulietta e replica con Jesus Christ Superstar.

Intenzionata ad entrare a far parte del mondo dello spettacolo, nel 2006 prende parte alla trasmissione “Cominciamo bene” su Rai 3, in qualità di opinionista. Mentre nel 2011 recita in Un medico in famiglia 7 su Rai 1.

Nel 2013 è conduce il programma Tiggì Gulp in diretta tutti i giorni su Rai Gulp, diventandone volto di punta.

Nel 2016 approda a Mediaset dove affianca Alessandro Cecchi Paone e Vincenzo Venuto nella trasmissione scientifica in prima serata “La settima porta”, in onda su Rete 4.

Esordisce al cinema con Poveri ma ricchi, per la regia di Fausto Brizzi, nel 2016, dopo di che recita anche in Sconnessi, diretto da Christian Marazziti nel 2018, Compromessi sposi, per la regia di Francesco Miccichè nel 2019 e Tutte le mie notti, diretto da Manfredi Lucibello nel 2019.

Nel 2020 è tra i concorrenti del talent show di Rai 1, condotto da Carlo Conti, Tale e Quale Show.

Vita privata e curiosità

Non si hanno molte notizie relative alla sua vita privata.

In un’intervista ha dichiarato che l’amore della sua vita è Roberto Cipullo, produttore cinematografico più grande di lei di 20 anni, dal quale ha avuto anche un figlio. Attualmente i due convivono a Roma.

Durante l’adolescenza, la conduttrice ha avuto problemi alla tiroide. Quando aveva 15 anni ha vissuto una drammatica perdita di peso: 20 chili in pochissime settimane, ovviamente senza diete. I suoi genitori ovviamente erano terrorizzati:

“Mi hanno portata da tutti i medici possibili e poi hanno capito che avevo un problema alla tiroide. Inizialmente non si trovava rimedio. C’è voluto molto tempo, però grazie alla costanza dei miei genitori e alla mia forza di volontà ce l’ho fatta”.

Molto attiva sui social, vanta un seguito di quasi 60 mila followers. Posta spesso selfie e scatti nei quali compare con il figlio o nei luoghi in cui svolge il suo lavoro.