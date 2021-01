L’ex gieffina incanta tutti con il suo ultimo scatto sui social. La camicetta sia apre troppo sul davanti, il saluto serale stuzzica le fantasie degli utenti.

Carolina Marconi è certamente tra le ex concorrenti del Grande Fratello che hanno fatto la storia del Reality, non solo per la sua bellezza e professionalità ma anche per la sua relazione, nello scorso 2013 col fratello di Silvio Berlusconi, Paolo.

Come è noto, la storia naufragò letteralmente in quanto l’attrice di origini venezuelane in quello stesso periodo incise un brano di dubbio significato, intitolata ‘La patatina’. La celebre hit, avrebbe messo fortemente in imbarazzo il fratello del Cavaliere al punto da convincerlo a troncare la storia.

Ma dopo l’amara delusione oggi ha ritrovato la serenità insieme all’attaccante delle giovanili dell’Anziolavino, Alessandro Tulli, il bellissimo calciatore che spesso l’accompagna nei suoi scatti suoi social.

E proprio attraverso il suo profilo Instagram, ove è molto attiva, poche ore fa, ha condiviso uno scatto con il quale ha mandato in tilt i suoi followers.

Scopriamo di più.

La scollatura vertiginosa mostra troppo

La bellissima 42enne di Caracas nel dare il suo consueto ‘Buonasera’ a tutti i suoi fan ha letteralmente fatto innalzare la temperatura sul suo profilo, ove è seguita da oltre 185mila followers.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CarolinaMarconi (@marconicarolina)

La bellissima Carolina Marconi infatti si mostra con in dosso una deliziosa camicetta.

Ma l’incidente bollente è sempre dietro l’angolo, e l’indumento di apre un pò troppo sul davanti mettendo in evidenza le sue curve prosperose che hanno stuzzicato le fantasie degli utenti.

A fare da cornice alla vertiginosa scollatura, il suo sguardo magnetico esaltato da un make up intenso.

Fan in visibilio: ‘Irresistibile’

Carolina Marconi con il suo scatto dalle sfumature bollenti ha conquistato in pochissime ore oltre 7mila like e centinaia di commenti da parte dei suoi followers i quali non hanno potuto non omaggiarla di apprezzamenti alla bellezza statuaria nonostante i suoi 42 anni:

‘Bona tu tanto tanto bona’

e ancora:

‘irresistibile nella tua semplicità’

si legge sotto il recente post.

Lontana da qualche tempo dal piccolo e grande schermo, i fan si augurano di rivederla presto all’azione con nuovi progetti professionali.