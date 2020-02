Chi è Carolina Gianuzzi, la wedding planner in coppia con Enzo Miccio nella nuova edizione del reality show Rai Pechino Express

Scopriamo tutti i segreti di Carolina Gianuzzi, la giovane wedding planner che farà coppia con il celebre Enzo Miccio a Pechino Express.

Chi è Carolina Gianuzzi

La donna non è un volto noto del mondo dello spettacolo ed è per questo che si hanno poche informazioni sul suo conto. Il suo nome è salito alla ribalta quando è stata ufficializzata la sua partecipazione al reality show targato Rai, Pechino Express, condotto da Costantino Della Gherardesca.

La giovane donna parteciperà, infatti, allo show, la cui prima puntata è prevista per l’11 febbraio 2020, in coppia con il celebre Wedding Planner dei vip e non solo, Enzo Miccio.

Anche la donna, infatti, è impegnata nel settore del collega e fa parte proprio della sua scuderia di organizzatori di matrimoni. I due sono anche buoni amici da moltissimo tempo ed è per questo che hanno scelto di intraprendere insieme questa nuova e imperdibile avventura.

La carriera della donna prende il via grazie alla rivista White Sposa, la stessa in cui lavorò anche il suo amico e collega Miccio. Oggi è una wedding planner di successo, che sta muovendo i primi passi anche nel mondo dello spettacolo.

Marito, curiosità e hobby

Per quanto riguarda la vita privata della Gianuzzi, anche di questa non si hanno particolari informazioni.

La wedding planner possiede un profilo Facebook ricco di scatti dai quali però non trapelano particolari dettagli personali. Chiaro è che la donna sia appassionata di eventi, moda e fashion, anche per via del suo lavoro, che la porta a ritenere importante anche il più piccolo dettaglio.

Infine, la donna avrebbe anche una fortissima passione per i viaggi: parte, ogni volta che ne ha l’occasione, alla scoperta del mondo