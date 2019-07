Carola Rackete e Angela Merkel complici? I servizi segreti svelano qualcosa di agghiacciante

Carola Rackete sarebbe stata finanziata da Angela Merkel per la Sea Watch3? E’ quello che emerge dalla confessione dei servizi segreti. Vediamo insieme i dettagli

Una dichiarazione che ha scioccato tutti quanti, infatti sembra proprio che la capitana Carola Rackete sia una complice di Angela Merkel. Cosa stanno insinuando?

La dichiarazione dei servizi segreti

Hans Georg Massen è l’ex capo dei servizi segreti tedeschi, che ha tirato fuori dal cappello magico una testimonianza molto particolare sulla capitana e la cancelliera.

The Guardian ricostruisce l’intera vicenda e racconta di come Massen, abbia condiviso un Tweet postando l’articolo di un blog che si chiama Jorunalistenwatch – che prende di mira le dicisionei della cancelliera – portando alla luce un finanziamento fatto per la Sea Watch 3 da parte della tv di Stato Tedesca.

L’articolo che parla del finanziamento alla Sea Watch 3

Questo particolare articolo è stato accompagnato da un didascalia che diceva:

“se questo articolo fosse vero, vorrebbe dire che la tv di Stato tedesca è censurata”

Ma dopo poche ore il Tweet è stato rimosso, riferendo che l’account era stato hackerato e che quindi qualcuno aveva postato tale articolo per creare un caos.

Sembra infatti che il tutto sia stato fatto per insinuare il dubbio e dare all’Italia un pretesto per “litigare” con la Germania. Cosa impossibile visto che il tutto non sembra assolutamente essere vero e che non ci sia alcun legame tra le due donne e con la tv di Stato tedesca.

La cancelliera e l’ex capitana – per ora – non hanno replicato, ma non passerà molto tempo prima che lo facciano.