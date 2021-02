Carnevale in Campania: arriva la nuova ordinanza di De Luca

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha firmato oggi un’ordinanza per regolamentare il Carnevale.

In Campania, nel weekend che precede il Carnevale e nel giorno di martedì grasso, ci saranno diverse restrizioni.

L’ordinanza di San Valentino

Il Carnevale in Campania, come del resto in tutta Italia, non potrà essere festeggiato a causa della pandemia ma anche delle ordinanze.

Oggi pomeriggio è uscita quella nuova del governatore Vincenzo De Luca che arriva in occasione del weekend di Carnevale e San Valentino.

Sull’ordinanza pubblicata oggi si legge, come riporta il Mattino:

“In conformità alle conclusioni del report settimanale 39 del ministero della Salute si ribadisce che […] è fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e che rimanga a casa il più possibile”.

Alla popolazione si chiede di adottare di rispettare le norme anti contagio previste e di indossare la mascherina correttamente. Poi, viene chiesto di rispettare le quarantene. Inoltre, è necessario anche che i sindaci e le forze dell’ordine adottino tutti i controlli utili a scongiurare assembramenti e violazioni delle regole.

In particolare, ai sindaci viene chiesto che vengano chiuse le piazze e le strade che, di consueto, sono più frequentate o, per lo meno, renderle ad accesso contingentato.

Niente travestimenti

I consueti eventi, festeggiamenti, sfilate e manifestazioni non potranno avere luogo da domenica 14 a martedì 16 febbraio. Anche nelle case private è vietato ogni tipo di festeggiamento.

Un’ordinanza, quella di oggi, che De Luca aveva annunciato da tempo. L’obiettivo vietare o, per lo meno, scongiurare le classiche passeggiate e mini sfilate con bambini festanti e lanci di coriandoli.

Per il Governatore il rischio di una terza ondata è reale. Ciò soprattutto alla luce delle nuove ondate che minacciano l’Europa ed il mondo.