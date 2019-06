Un posto al sole, l’addio di Teresa: il triste vero motivo dell’assenza di Carmen Scivittaro

Un posto al sole: perchè Carmen Scivittaro ha lasciato la soap dopo 20 anni? Ecco il motivo che ha spinto l’attrice a questa dura decisione

L’attrice Carmen Scivittaro ha deciso di lasciare la soap Un Posto al sole dopo ben 20 anni di presenze. Ecco il motivo che l’ha spinta a questa scelta.

Perchè Carmen ha lasciato Un posto al sole?

L’uscita di scena dell’attrice ha lasciato di stucco molti fan storici della soap. Carmen infatti, interpreta da oltre 20 anni il personaggio di Teresa Diacono, presente dal 1998.

Questo personaggio entrato ormai nel cuore dei fan appassionati di Un posto al sole ha lasciato un grande vuoto nella soap. Ma qual’è il motivo dietro questa scelta?

Iniziamo parlando della soap e dell’espediente narrativo che gli autori hanno utilizzato per spiegare l’uscita di scena di Carmen. Teresa, all’interno di Un posto al sole, si allontana per assistere il padre anziano da Napoli.

Alla fine si abituerà alla lontananza della città e deciderà di continuare a vivere nel paese in cui si trova il padre.

Infatti nella soap il personaggio di Teresa spiega ad Otello:

“preferisco vivere al momento la vita di paese”

Giustificando così la sua assenza ma lasciando i fan con l’amaro in bocca.

I motivi personali che hanno spinto la Scivittaro a questa scelta

Dietro la scelta dell’attrice di abbandonare Un posto al sole sembra ci siano motivi personali legati alla sua famiglia.

Qualche tempo fa, giravano delle voci riguardanti la salute dell’attrice apparsa notevolmente dimagrita e sciupata sullo schermo. I fan si sono subito preoccupati ed in molti hanno temuto per il peggio.

Ma ecco il motivo che ha spinto Carmen ad abbandonare la serie dopo oltre 20 anni: dopo la morte del fratello, avvenuta recentemente, l’attrice ha deciso di dedicare più tempo alla sua famiglia.

Per questo motivo ha deciso di non ricoprire più il ruolo di Teresa nella soap, ma non sappiamo se per sempre o si è solo presa un periodo di pausa.