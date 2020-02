La separazione da Enzo Paolo Turchi, Carmen Russo: la dolorosa confessione a Nuovo svela un dettaglio inedito

Carmen Russo si è concessa recentemente ad una intervista a Nuovo, la dolorosa cofessione sulla sua vita privata: ‘Una separazione forzata’

Carmen Russo all’anagrafe Carmela Carolina Fernanda Russo, è tra le icone cinematografiche e televisive degli anni ’70 e ’80.

Molto amata dal pubblico, recentemente si è concessa ad una lunga intervista per il Settimanale Nuovo, dove ha parlato del suo privato, in particolare della sua famiglia e della relazione con il suo compagno Enzo Paolo Turchi.

Carmen Russo confessa: ‘E’ stata la prima a farci separare’

Nel corso della lunga intervista rilasciata al settimanale edito dal Cairo Editore la celebre ballerina, ha parlato della lunga relazione con il suo Enzo Paolo Turchi, una delle coppie iconiche in Tv e tra le pagine rosa delle Riviste.

Dal loro amore è nata la loro piccola Maria che oggi è una bellissima bambina di 6 anni.

L’intervista si è soffermata inizialmente sulla storia d’amore con Enzo Paolo Turchi, ricordando la prima volta che i due si sono ‘separati’.

L’attrice genovese ha spiegato a tal proposito che l’esperienza de L’Isola dei Famosi, condotto all’epoca da Simona Ventura, li ha separati per la prima volta. Un impatto certamente doloroso per la coppia che prima di allora non si era mai separata:

‘E’ stata proprio la Ventura a dividerci per la prima volta nel 2003, quando ho partecipato come concorrente alla prima edizione del reality’

poi ha aggiunto rivelando che nonostante la sofferenza dell’essere distanti, quell’esperienza ha comunque fortificato il loro amore:

‘Non c’eravamo mai divisi prima…Ma quella separazione forzata ha ancora di più unito il nostro amore’

Super Simo quindi avrebbe avuto un ruolo importante nella loro bellissima storia d’amore che dura da oltre 30 anni, rafforzando la loro relazione ancor di più.

Carmen Russo sul nuovo progetto lavorativo: ‘Cel’avevano proposto ma abbiamo detto no’

L’attenzione si sposta poi sul piano professionale, in questo contesto Carmen Russo ha rivelato senza remore di aver rifiutato la partecipazione del Grande Fratello Vip Spagnolo. Il motivo? Ciò avrebbe comportato tanti mesi lontani dalla loro piccola Maria, una decisione più che condivisibile:

‘Ce l’avevano proposto, ma abbiamo detto no’

poi ha aggiunto:

‘Ci volevano come coppia e stare lontani per mesi da Maria sarebbe stato davvero impensabile’

Poi ha concluso rivelando che ci sarebbero all’orizzonte altri progetti lavorativi insieme al marito ma che al momento tiene per se, rivelandone i contenuti a quando sarà il momento.