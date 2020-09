Carmen Russo, età, marito, figli e curiosità sulla showgirl a Tale quale show

View this post on Instagram

#mariaseimia💞 @enzopaoloturchi ❤️🙏🏾❤️cara MAMMA GIUSEPPINA ❤️ci hai lasciato e sei volata in cielo così abbiamo detto a Maria ,noi abbiamo il cuore a pezzi , non ci crediamo ,non accettiamo l’idea che non potremo più vedere il tuo sorriso o sentire la tua voce .Grazie MAMMA Per avermi amato e cresciuto ,grazie per i valori che mi hai trasmesso.mi manchi Mamma ma so che Dio ti ha tra le sue braccia e io nel mio cuore e ora sei con Papà la vostra mano posata sulla mia spalla rimarrà con me per sempre ❤️TI AMIAMO MAMMA GIUSEPPINA Carmen EnzoPaolo e Maria