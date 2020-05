‘Grossa perdita economica: adesso più poveri’ Carmen Russo in difficoltà: il dramma vissuto col marito

Carmen Russo, l’amara confessione al settimanale Nuovo: “Abbiamo subito una grossa perdita economica”

L’epidemia che ha compito il nostro Paese sta mettendo in serie difficoltà economiche una serie di attività che rischiano di subire perdite irreversibili. A tal proposito, in una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Carmen Russo si è lasciata andare in una triste confessione. La showgirl ha affermato che non sta attraversando un periodo semplice proprio a causa del virus: ecco le sue parole.

Carmen Russo, la confessione al settimanale

L’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese ha radicalmente cambiato la nostra routine quotidiana e, molte delle attività produttive, sono state chiuse per limitare quanto più possibile la diffusione del virus ma non senza conseguenze economiche.

In una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo, la showgirl ha affermato che sta trascorrendo la sua quarantena insieme a suo marito e sua figlia Maria, di soli sette anni. La nota ballerina ha poi aggiunto che che l’epidemia le ha causato una grossa perdita economica.

Le parole della showgirl

Nonostante siano consapevoli di essere molto fortunati rispetto ad altre famiglie, Carmen Russo ha precisato di aver subito una forte perdita economica causata dalla chiusura della loro scuola di danza.

“Con la chiusura della nostra scuola di danza abbiamo subito una forte perdita economica.”

La showgirl ha poi aggiunto:

E soprattutto siamo consapevoli che, finita l’epidemia, saremo tutti più poveri. Le famiglie avranno altre priorità rispetto al frequentare lezioni di ballo.