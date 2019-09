‘Sei piena di cellulite’ Carmen Russo in costume massacrata dagli haters, la sua bellezza fa invidia

‘Sei piena di cellulite’ Carmen Russo in costume massacrata dagli haters, la...

Carmen Russo, corpo strepitoso a 59 anni, l’ex ballerina e moglie di Enzo Paolo Turchi, volano critiche sulla sua cellulite

La bellissima Carmen Russo, ex ballerina e moglie di Enzo Paolo Turchi, è di nuovo sotto la luce dei riflettori del gossip. La bella Carmen infatti nelle ultime ore, ha postato sul suo profilo Instagram, video e foto dove si ritrae in pose molto piccanti.

Carmen Russo super sexy in spiaggia

L’ex ballerina Carmen Russo ha dato sfogo alla sua sensualità sui social. Nonostante la donna si avvicina ai 60 anni, sembra che per lei gli anni non passino mai, lo dimostrano infatti le foto e i video che spesso e volentieri posta sul suo profilo personale di Instagram.

L’ex ballerina infatti, è molto attiva sui social network, almeno quanto le sue colleghe, che ogni giorno postano, foto o video della loro vita quotidiana. Nelle ultime ore pare infatti che la bella Carmen abbia pubblicato un sensualissimo video, dove con passo da ballerina si butta a mare. La donna infatti si fa immortalare mentre si accinge a fare un bellissimo tuffo con un bikini a due pezzi.

Carmen Russo:” Hai la cellulite”

Quello che ha colpito però i suoi fan, è stata la sua forma fisica. La donna infatti si è mostrata ai social con un corpo favoloso, nonostante l’età avanzi.Il corpo della ballerina infatti, come hanno fatto notare molti utenti è ancora perfetto. Ma non tutti come sempre apprezzano i post dei Vip, pare infatti che molti hanno criticato il post di Carmen e tra questi c’è un commento che dice:

«Per essere una ballerina hai più cellulite di me!»,

Ma d’altro canto c’è chi la difende a spada tratta:

«Carmen sei bellissima e fantastica, e a quelle persone che si fermano a notare particolari insignificanti tipo “cellulite” dico solo: curatevi la cattiveria»

Insomma una vera e propria guerra tra gli utenti che Carmen pare non aver dato però più peso del dovuto.