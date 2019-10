‘Ce l’ho piccolo’ Carmen Di Pietro, intervento di falloplastica per il figlio: la showgirl sconvolta, l’assurda reazione allo scherzo de Le Iene

Carmen di Pietro, il figlio le confessa di volersi sottoporre ad un intervento per l’allungamento del membro perchè ‘cel’ha piccolo’. La furibonda reazione della showgirl

Carmela Tonto, in arte Carmen Di Pietro è tra le showgirl più seguite sui social, in particolare molti l’apprezzano per la sua passione per le poesie d’autore.

L’ex modella potentina è nota inoltre per il suo matrimonio con il celebre giornalista Sandro Paternosto, scomparso nel 2000.

Le ultime settimane sono state dure per la showgirl di Potenza la quale ha dovuto fare i conti con una sconvolgente confessione da parte del figlio. Scopriamo di più.

Carmen di Pietro furiosa col figlio dopo la confessione

L’ex moglie di Sandro Paternosto, nelle ultime settimane è stata bersaglio di uno dei folli scherzi de ‘Le Iene’.

Il figlio per scherzo le avrebbe confessato che la sua amorosa non sarebbe soddisfatta delle sue performance sessuali date le sue dimensioni a suo dire troppo ridotte.

Il giovane rivela così alla madre di volersi sottoporre ad un delicato intervento per allungare il suo ‘gioiello di famiglia’, in modo da poter finalmente accontentare la sua Ginevra.

A questo punto Carmen Di Pietro da di matto, e cerca di fargli cambiare idea oltre che la fidanzata da ‘manicomio’:

“Cambiala il problema è lei non sei tu”

poi aggiunge, cercando di rifarsi a vecchie reminiscenze risalenti al cambio del pannolino:

‘Ma non è possibile figlio mio, io me lo ricordo da piccolo ce lo avevi ‘cicciotto’, era grosso’

non sapendo più che fare o dire, per fargli cambiare idea la butta sul versante economico, asserendo di essere in deficit economico e tagliando dinanzi ai suoi occhi tutte le sue carte di credito.

Lo scherzo degenera, necessario l’intervento della Iena

Dopo una lunga chiacchierata col figlio, la modella potentina è convinta di essere ruscita a far cambiare idea a suo figlio. Ma il giorno successivo riceve una telefonata da suo nipote, il quale con una scusa la fa uscire con urgenza da casa per portarla in un posto, ovvero una clinica privata.

Li viene fatta accomodare nello studio del medico il quale asserisce di aver proceduto con una falloplastica mostrandole anche la ricevuta con il dovuto importo economico. Carmen di Pietro è fuori controllo e inizia a strappare ogni carta le capiti a tiro oltre ad urlare di voler parlare urgentemente col figlio.

Il suo ‘ragazzo’ si farà vedere poi disteso sul lettino con una enorme fasciatura sul membro. La modella potentina penserà al peggio e disperata inizierà ad affidarsi alla preghiera.

La situazione precipita con l’arrivo della fidanzata del figlio, a quel punto è stato necessario l’intervento della Iena, che in prima battuta viene scambiato dall’ex moglie di Santopietro per un medico.

Ancora sotto choc nonostante abbia capito che il tutto non era altro che uno scherzo ha voluto provare a constatare con i suoi stessi occhi che il membro del suo ‘bambino’ non fosse stato ‘manomesso’.