Per la prima volta Carmen Di Pietro parla del suo dramma personale. La Showgirl perseguitata da uno stalker. Tutta i dettagli a ‘Storie Italiane’

Carmen Di Pietro è una delle showgirl più conosciute nel panorama televisivo e principalmente nota per il suo matrimonio con Sandro Paternosto, il giornalista venuto a mancare circa 20 anni fa.

Dopo lo scherzo del Le Iene che l’ha vista alle prese col figlio e la falloplastica, nelle ultime ore è ritornata al centro del gossip dopo le ultime dichiarazioni nel format condotto da Eleonora Daniele, Storie Italiane, durante il quale ha confessato per la prima volta il suo dramma personale.

L’ex moglie di Paternosto viene perseguitata da un pò di tempo da uno stalker. Tutti i dettagli del racconto.

Carmen Di Pietro perseguitata da uno stalker: ‘Ha il numero di cellulare’

Lo scenario raccontato dalla showgirl a Storie Italiane è al quanto allarmante e inquietante. L’uomo in questione non solo pare conosca i suoi movimenti ma in qualche modo è riuscito a risalire al suo numero personale, al quale invia messaggi ‘squallidi’ non solo su WhatsApp ma anche sui social:

‘Lui mi scrive sempre a determinate ore che magari sa che io sto a casa…Quindi penso proprio che mi conosca’

poi aggiunge:

‘Adesso la polizia farà tutti gli accertamenti del caso, nella speranza possa finire al più presto questa brutta storia’

Poi continua rivelando di aver provato più volte a farlo ragionare per porre fine alla questione senza giungere alle maniere forti, ma la sua insistenza l’ha costretta a denunciarlo alla polizia postale:

‘Questa storia va avanti da 6 – 7 mesi…Ho cercato umanamente di farlo ragionare, ma a lui non interessava nulla e andava avanti’

Un tunnel senza fine per Carmen di Pietro, la quale spera possa smettere al più presto di perseguitarla a tutte le ore, come accade ormai da mesi.

Carmen di Pietro, favorevole ai documenti per l’accesso ai social

Alla luce della questione, Eleonora Daniele, chiede alla showgirl la sua opinione in merito ad un argomento molto dibattuto nelle ultime settimane, ovvero la richiesta di presentazione di idonei documenti di identità per l’iscrizione degli utenti sui social.

Soprattutto dopo tutto quello che sta passando in quest’ultimo periodo avendo a che fare con uno stalker da oltre 6 mesi, Carmen di Pietro senza troppi giri di parole si è detta pro ad un simile provvedimento, al fine di tutelare gli utenti da persone poco affidabili ma soprattutto i minorenni.