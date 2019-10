Brutto incidente per Carmen Di Pietro, la showgirl si schianta al suolo – Video

Brutto incidente per Carmen Di Pietro, la showgirl si schianta al suolo...

Il video dell’incidente di Carmen Di Pietro sui social è diventato subito virale. La showgirl si è schiantata al suolo dopo una caduta

La simpaticissima showgirl Carmen Di Pietro, si è resa protagonista di un simpatico ma preoccupante video pubblicato sui social. La bellissima showgirl infatti in questo video pubblicato successivamente su Instagram, è caduta dai tacchi rischiando seriamente a farsi male.

Carmen Di Pietro incidente sui social

La scoppiettante showgirl di Potenza, si è resa protagonista di una simpatica vicenda che ha pubblicato sui social, rischiando di farsi molto male. La bella Carmen Di Pietro infatti, è uno dei personaggi più simpatici e apprezzate dal mondo dello spettacolo, sopratutto perché riesce sempre a distinguersi con i suoi modi di fare.

Ma è proprio in queste ore la bella showgirl, ha condiviso un video che ha lasciato i fan senza parole

Carmen vittima di uno spiacevole incidente sui tacchi

Poche ore fa, la bellissima showgirl ha deciso di condividere un video sui social, dove però è stata vittima di un incidente. La showgirl infatti, alle prese con una sensualissima camminata, è caduta rovinosamente a terra. Per fortuna per Carmen, non è successo nulla di grave, ma ha rischiato veramente di farsi male.

La Di Pietro però non è la prima volta che si trova al centro del gossip, pare infatti che la showgirl già si è resa protagonista con la storia del fidanzato notevolmente più giovane di lei. Il suo presunto personal trainer di soli 29 anni che ha lasciato perplessi i suoi fan.

Ma Carme con fidanzato o non, riesce sempre ad attirare l’attenzione del gossip, questa volta con il video che ha divertito molti, ma rischiando seriamente di finire in ospedale. Pare infatti che le zeppe indossate dalla Di Pietro erano veramente molto alte, compromettendo seriamente le sue povere caviglie.