Carlotta Savorelli, chi è la dama di Uomini e Donne: vita privata e malattia

Chi è Carlotta Savorelli, la vocalist bolognese che si sta facendo notare tra le dame del trono over di Uomini e Donne

Scopriamo tutti i segreti di Carlotta Savorelli, la bella dama del parterre femminile del dating show di Maria De Filippi, che sta rimettendo in gioco i suoi sentimenti dopo un lungo periodo da single.

Chi è Carlotta Savorelli

Nasce Bologna nel 1985 e ha quindi 35 anni.

La donna è conosciuta nel mondo dello spettacolo come vocalist e utilizza lo pseudonimo di Carlotta Voice.

Inizia la sua carriera a 15 anni e oggi, dopo anni, vanta collaborazioni in tutt’Italia. In giro per il web è facile imbattersi in molte locandine di sue partecipazioni a manifestazioni a livello nazionale, fra cui il Victory Morgana Bay.

Diventa nota al grande pubblico quando partecipa a Uomini e donne, il dating show di Maria De Filippi nel quale inizia a fare le prime uscite e a stringere un’amicizia con la dama Valentina Mangini.

Carlotta Savorelli è riuscita a emergere fin dal primo momento a Uomini e Donne grazie al suo carattere spigliato e alla sua bellezza, peculiarità che non sono passate inosservate.

Vita privata e curiosità

La donna è single da diverso tempo e non ha mai avuto figli. Sembra che la vocalist, dopo il divorzio dall’ex marito, abbia provato a impegnarsi in altre storie, senza successo.

Per questo motivo Carlotta, dopo essersi concessa del tempo per amare solo se stessa, ha deciso di cercare l’amore a Uomini e Donne.

La malattia

Da quando aveva 12 anni, la Savorelli soffre di una malattia della pelle: la psoriasi.

La donna ha trascorso momenti difficili a causa della sua malattia, durante i quali non riusciva a provare stima di se stessa. Oggi, però, è una donna forte, che si ama e che non ha più il timore di mostrare la sua pelle.