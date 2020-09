Carlotta e Nello, chi è la coppia romana di Temptation Island 2020

Presto a Temptation Island 2020 la coppia formata da Carlotta e Nello!

Temptation Island 2020 sta per partire su Canale 5 sotto la conduzione di Alessia Marcuzzi.

Il pubblico di Mediaset ha già avuto modo di vedere i video di presentazione delle coppie che prenderanno parte alla trasmissione e metteranno in gioco i propri sentimenti.

Tra i protagonisti di questa nuova edizione vi sono Carlotta e Nello, che hanno deciso di mettere in discussione il proprio amore, che non sembra essere più quello di un tempo.

Carlotta Dell’Isola ha 27 anni, è nata il 24 febbraio del 1993, viene da Anzio e lavora in un Luxury Outlet a Nettuno, in provincia di Roma.

Carlotta ha una formazione di studi Socio Pedagogici ed è una ragazza sportiva, tra le altre cose gioca anche a Padel.

Nello Sorrentino, invece, ha 32 anni, è nato il 4 dicembre del 1988, è di Napoli ed è un grande tifoso della squadra della sua città.

I due sono fidanzati da sei anni e la loro storia è giunta a un punto di svolta importante.

A voler partecipare al programma di Canale 5 è in particolare Carlotta, motivata dalla scarsa predisposizione del compagno a ufficializzare il loro rapporto con le nozze:

“Siamo arrivati a un punto della nostra storia in cui per me o ci sposiamo o ci lasciamo; ma ho sbagliato persona perché Nello è super moderno e non ci pensa proprio.”