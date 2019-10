Carlotta Mantovan irriconoscibile, via i capelli: la vedova di Fabrizio Frizzi cambia drasticamente look – Foto

Carlotta Mantovan ‘irriconoscibile’. La vedova di Fabrizio Frizzi da un taglio netto alla chioma, ecco come si è mostrata sui social

Carlotta Mantovan è nota al pubblico non solo per essere stata la seconda finalista a Miss Italia nel 2001 ma soprattutto per essere stata la compagna per lungo tempo dell’amato conduttore Fabrizio Frizzi scomparso a seguito di una emorragia cerebrale nel marzo del 2018.

Dal loro amore, è nata la piccola Stella la quale crescendo assume sempre più le sembianze del padre, al quale somiglia sorprendentemente.

La Mantovan inoltre ama condividere con i suoi fan stralci di vita quotidiana, le sue passioni, i suoi ricordi. Proprio poche ore fa ha postato uno scatto in cui ha sfoggiato dinanzi ai suoi 61mila follower il suo nuovo look.

La giornalista ha dato un taglio netto alla chioma. Scopriamo di più.

Carlotta Mantovan irriconoscibile

Nelle ultime ore la vedova di Fabrizio Frizzi si è mostrata diversa sui social con un nuovo look ‘sbarazzino’.

Il cambiamento potrebbe essere alla base di un forte desiderio di cambiare e di ricominciare dopo il terribile lutto che l’ha allontanata per un pò dai riflettori. Un cambiamento che ha avuto inizio con un taglio netto alla folta chioma che da un taglio medio passa ad un adorabile caschetto.

Bellissima e sempre fine, si mostra con il suo nuovo look mentre coltiva la sua più grande passione quella per i cavalli.

La reazione dei fan

Un nuovo look da inizio ad un nuovo capitolo della sua vita dopo il grande lutto? La nuova chioma più corta ha ottenuto subito migliaia di like e commenti da parte dei followers, i quali hanno avuto modo di apprezzare il caschetto del’ex co-conduttrice di Portobello.

Bellissima e sorridente gli utenti le augurano di vederla sempre così sorridente come in questo scatto.

Ecco il nuovo look sfoggiato da Carlotta Mantovan: