‘Sta comunicando con Stella’ Fabrizio Frizzi dopo la morte lo straziante messaggio condiviso da Carlotta Mantovan

Carlotta Mantovan ha commosso i suoi fan con l’ultimo post sui social. Lo straziante messaggio su Instagram dopo la morte di Fabrizio Frizzi: ‘Sta comunicando con Stella’

Sono trascorsi quasi due anni dalla morte dell’amato conduttore Fabrizio Frizzi, il cui ricordo resta sempre e comunque vivo nei ricordi di chi lo ha stimato e amato quando era in vita, per la sua professionalità, carisma e quella semplicità che ha saputo conquistare il cuore di tanti.

A distanza di tempo Carlotta Mantovan e la sua piccola Stella hanno cercato di rialzarsi da quel vuoto e immenso dolore che il presentatore ha lasciato andando via, rimboccandosi le mani, e a piccoli passi giorno dopo giorno.

Poche ore fa, l’ex reginetta di bellezza, ha commosso i follower con un post davvero singolare, scopriamo di più.

Carlotta Mantovan: ‘Fabrizio sta comunicando con Stella’

Carlotta Mantovan ha pubblicato poco fa un post con il quale ha commosso i social. Un chiaro messaggio, un pensiero nascosto rivolto a Fabrizio.

Il suo capo si erge verso il cielo stellato, con al centro la luna, che illumina la notte con il suo candore.

Lo scatto ha suscitato commozione nei fan, che hanno rivisto in quelle luci cangianti lo ‘spirito del conduttore’, il quale come si legge tra i numerosi commenti, si mostra luminoso sotto-forma di corpo celeste, ‘comunicando’ con la sua Stella in terra, che ‘proteggerà sempre come quando era fisicamente’ con loro.

Il post sui social commuove il web

La foto pubblicata sul suo profilo Instagram ha colpito dritto al cuore dei fan ottenendo migliaia di like e centinaia di commenti, che con affetto ricordano il celebre conduttore, conservandone una dolcissima memoria. Ecco cosa si legge sui social:

‘Sarà Fabrizio che ti protegge da lassù’

e poi:

‘Carissima Carlotta voi siete e sarete sempre le stelle di Fabrizio che vi protegge da lassù buona serata’

e ancora:

Sicuramente la stella più luminosa é Fabrizio che veglia su di voi

Ecco la foto pubblicata da Carlotta Mantovan poche ore fa: