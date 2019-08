Carlotta Mantovan mostra la figlia ‘Somiglia a Fabrizio Frizzi’: il dettaglio che commuove tutti

Carlotta Mantovan ha condiviso una foto in cui si vede la figlia Stella, avuta dal matrimonio con Fabrizio Frizzi. Lo scatto ha commosso i fan, ecco perché

La giornalista veneziana, Carlotta Mantovan, ha condiviso sui social uno scatto della figlia Stella che ha commosso il popolo del web.

Carlotta Mantovan: lo scatto di Stella

Il conduttore romano, Fabrizio Frizzi, ci ha lasciati il 26 marzo 2018 dopo aver combattuto contro la sua malattia con tutte le sue forze. Dal 2002, è stato legato alla giornalista di Sky TG24, Carlotta Mantovan da cui ha avuto la figlia, Stella, nata nel maggio del 2013. Da quel triste giorno, la giornalista veneziana ha cercato di essere una donna forte e di non abbandonarsi al dolore soprattutto per la sua piccola bambina. Sui social, Carlotta Mantovan non ha mai fatto trapelare i suoi sentimenti ma i fan le hanno sempre dimostrato un grande affetto non solo nei suoi confronti ma anche per Stella.

Nella giornata di ieri, ha condiviso sui social un tenere scatto di suo figlia che è stato molto apprezzato dal popolo del web che non ha potuto che notare un dolcissimo dettaglio.

I fan notano un dolce dettaglio

La conduttrice veneziana è molto seguita sui social e ieri ha condiviso sul suo account Instagram una tenera foto con la figlia Stella Frizzi. Come sempre, ha cercato di tutelare la privacy e la sicurezza della piccola per cui non è mostrata in volto ma di spalle che abbraccia un pony.

Nonostante non si veda in volto, i fan hanno notato un tenero dettaglio: la piccola stella somiglia sempre più al suo papà.

La foto, come sempre, è stata sommersa dai commenti dei fan: