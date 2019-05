Carlotta Mantovan beccata mano nella mano con la sua dolce metà, felicità ritrovata dopo Frizzi – Foto

Carlotta Mantovan ha finalmente ritrovato il sorriso di un tempo con accanto le persone che ama, in particolare una persona speciale

Sicuramente per superare il momento più traumatico l’aiuto delle persone care, quelle veramente amiche, è stato indispensabile per Carlotta Mantovan.

Fabrizio Frizzi era molto amato. Le persone che l’hanno conosciuto direttamente o indirettamente, non smettono mai di ricordarglielo sotto i suoi post di instagram. Adesso, la vedova del conduttore torna a far parlare di sé per degli scatti, fatti dai paparazzi di Chi, che la ritraggono di nuovo felice come un tempo.

Carlotta Mantovan felice accanto alla sua dolce metà

Non ha occhi che per la sua dolcissima metà Carlotta Mantovan. La giornalista non ha avuto tanta vita sociale dopo la morte del marito Fabrizio Frizzi. La sua scomparsa l’ha sconvolta. Il dolore ancora oggi, ad un anno di distanza dal drammatico evento, è fortissimo.

Il suo motore è stato sempre uno: l’amore per la sua piccola Stella. La figlia, nata dall’amore con Fabrizio, proprio lo scorso 3 maggio ha compiuto sei anni. Un compleanno amaro, festeggiato con pochi intimi.

Carlotta beccata in centro con il suo amore

La bella Carlotta Mantovan è stata sorpresa prima a cena con la sua amica del cuore, Antonella Clerici, qualche giorno fa (per una cena con gli amici di Telethon, di cui Fabrizio era testimonial) e adesso in centro, a spasso per la capitale, con la sua dolce Stellina.

Un po’ di shopping, le donne non possono resistere al richiamo della moda e dell’acquisto. Carlotta è una mamma attenta e premurosa come si evince dagli scatti pubblicati sulla rivista di Alfonso Signorini.

La Mantovan ha finalmente un viso più disteso, meno contrito dal dolore che sicuramente ancora avverte ogni volta che legge il nome di suo marito o vede qualche sua foto. L’amore per lui non svanirà mai, ma sicuramente un giorno Carlotta potrà sperare di rivivere un nuovo amore, noi ci auguriamo, intenso almeno quanto il primo.

Nelle foto vediamo la bella Carlotta mano nella mano con al dolcissima Stella: un tenerissimo quadretto pieno d’amore.